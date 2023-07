Tourpeloton bereikt hoogste punt in zeventiende etappe

Na de zware klap die geletruidrager Jonas Vingegaard dinsdag in de individuele tijdrit heeft uitgedeeld aan concurrent Tadej Pogacar volgt in de Tour de France een bergrit, die vooraf werd gezien als mogelijk bepalend voor het eindklassement. In de zeventiende etappe bereikt het peloton het hoogste punt in deze Tour. Dat ligt op 2304 meter op de top van de Col de la Loze, waarna een korte afdaling volgt naar finishplaats Courchevel. Daar eindigt de rit rond 17.20 uur op een strook met een stijgingspercentage van liefst 18 procent.

Vingegaard sloeg in de tijdrit genadeloos toe met een marge van ruim anderhalve minuut op naaste belager Pogacar. De Sloveen was gestart met een achterstand van 10 seconden, maar moet nu inmiddels 1 minuut en 48 seconden goedmaken op de Deen van Jumbo-Visma.

De laatste Alpenrit biedt daartoe met vier beklimmingen wel kansen, maar de vraag is of Pogacar de klap te boven is. De eerste twee bergen – de Col des Saisies en de Cormet de Roselend – zijn van de eerste categorie. Na de Côte de Longefoy (2e categorie) volgt met de Col de la Loze de laatste berg van de buitencategorie van dit jaar. Skioord Courchevel is voor de vierde keer finishplaats in de Tour. Met de Fransman Richard Virenque (1997), de Italiaan Marco Pantani en de Spanjaard Alejandro Valverde waren het louter grote namen die er eerder wisten te winnen.