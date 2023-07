Turnbond laat in 2024 Russen en Belarussen individueel weer toe

De internationale turnfederatie FIG laat vanaf 1 januari 2024 weer gymnasten uit Rusland en Belarus toe op het internationale podium. Het betreft alleen individuele sporters en geen landenteams. Ze kunnen alleen als onafhankelijke en neutrale turners meedoen, laat de FIG weten.

“Door Russische en Belarussische gymnasten toe te staan om als onafhankelijke neutrale atleten deel te nemen aan wedstrijden, zorgt de FIG ervoor dat de rechten van alle atleten worden gerespecteerd en stuurt de FIG een boodschap naar de wereld dat gymnastiek streeft naar vrede,” zei de Japanse voorzitter Morinari Watanabe.

Turners uit beide landen moeten wel eerst een aanvraag indienen bij de mondiale federatie om die neutrale status te verkrijgen. Zij zullen aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen.

Het besluit van de FIG betekent dat turners uit Rusland en Belarus dit jaar nog niet welkom zijn in internationale wedstrijden. Hun schorsing vanwege de Russische invasie in Oekra├»ne blijft van kracht. Beide landen zijn dan ook uitgesloten van de komende WK in Antwerpen (30 september – 8 oktober). Wel kunnen ‘goedgekeurde’ Russen en Belarussen na 1 januari 2024 meedoen aan kwalificatiewedstrijden voor de Olympische Spelen van Parijs.