Verstappen hoopt met upgrades op snelle wagen in Hongarije

Max Verstappen hoopt bij de Grote Prijs van Hongarije dat enkele upgrades de Red Bull nog sneller maken. De winnaar van de laatste zes grands prix en leider in het WK kijkt uit naar de race op de Hungaroring, die “altijd interessant is”.

“Vorig jaar was het lastig om de juiste besluiten te nemen met een beginnende regenbui en de lage temperaturen”, zei Verstappen. “Maar als team bleven we rustig en namen de goede beslissingen.” De Red Bull-coureur won de race vorig jaar, voor Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en George Russell.

Verstappen zei uit te kijken naar de aanpassingen aan zijn racewagen. “Hopelijk doen die wat we ervan verwachten zodat we wat extra’s kunnen vinden voor de komende races. Ik ben benieuwd waar we staan op deze baan, waar je veel downforce hebt in de bochten die je met lage snelheid moet nemen. Het is een geweldig circuit om te rijden en heel technisch. Absoluut een plek waar ik graag terugkom.”