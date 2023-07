Vingegaard ziet Pogacar afhaken in strijd om Tourzege

Jonas Vingegaard heeft de zeventiende etappe benut om de Tour de France definitief naar zijn hand te zetten. De Deense geletruidrager van Jumbo-Visma eindigde in de koninginnenrit als vierde achter ritwinnaar Felix Gall uit Oostenrijk. Vingegaard zag zijn naaste belager Tadej Pogacar veel tijd verliezen. De achterstand van de Sloveen, de nummer 2 in het klassement, groeide naar ongeveer 7 minuten.

De rit naar Courchevel was de laatste Alpenetappe. Gall, die rijdt voor AG2R-Citroën, was overgebleven uit een vroeg ontstane kopgroep van meer dan dertig renners. De Brit Simon Yates finishte als tweede. De Spanjaard Pello Bilbao werd derde.

Donderdag komen wellicht eindelijk weer de sprinters aan bod met een grotendeels vlakke etappe van Moûtiers naar Bourg-en-Bresse. De Tour de France eindigt zondag in Parijs.

Op de Col des Saisies en de Cormet de Roselend, de eerste twee beklimmingen van de dag, onderstreepte de Italiaan Giulio Ciccone zijn ambities voor het bergklassement. De renner van Lidl-Trek pakte beide keren de 10 punten. Op die tweede klim ontstond een kopgroep van zo’n dertig renners. Vingegaard en Pogacar hadden ieder twee man mee in de eerste groep, waarvan ze zelf geen deel uitmaakten. In de kopgroep was Bilbao de hoogst geklasseerde renner en Wilco Kelderman de enige Nederlander.

De 28 kilometer lange klim van de Col de la Loze – de zwaarste van deze Tour – kostte tal van renners meteen hun plaats in de aanvankelijk door Simon Yates geleide kopgroep. De Australiër Ben O’Connor (voor Gall) en zijn landgenoot Jack Haig (voor Bilbao) deden tot een kleine 10 kilometer onder de top veel kopwerk waardoor het verschil met de groep-Vingegaard intact bleef.

De Australiër Chris Harper versnelde vooraan, in dienst van zijn kopman Yates. Alleen de Pool Rafal Majka en Gall konden nog aanpikken. De Oostenrijker ging er niet veel later alleen vandoor.

Op hetzelfde moment begon de lijdensweg van Tadej Pogacar. De Sloveen moest de groep met Vingegaard laten gaan en verspeelde uiteindelijk bijna 6 minuten op de Deen, die zich mag gaan opmaken voor zijn tweede Tourzege. Vingegaard ging, gehinderd nog door een stilgevallen auto, nog op jacht naar Gall, die als eerste bovenkwam. Dat was te veel gevraagd, maar de vreugde in het Jumbo-kamp zal er niet minder om zijn.