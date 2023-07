Wereldrecordhoudster hordelopen moet vrezen voor WK om doping

Tophordeloopster Tobi Amusan moet vrezen voor deelname aan de WK atletiek van volgende maand. De Nigeriaanse houdster van het wereldrecord op de 100 meter zegt door dopingautoriteit AIU te zijn beschuldigd van het missen van drie dopingtests in twaalf maanden, een overtreding van de regels. Amusan vecht de beschuldiging aan en hoopt op die manier alsnog in Boedapest haar titel te kunnen verdedigen.

Amusan (26) zegt zeker te weten dat ze schoon is en de regels niet heeft overtreden. “Ik word regelmatig (misschien wel meer dan normaal) getest door de Athletics Integrity Unit. Zelfs binnen een paar dagen van de derde test die ik zou hebben gemist, ben ik getest. Ik heb er vertrouwen in dat ik gelijk zal krijgen en dat ik meedoe aan de WK.”

De Nigeriaanse liep vorig jaar op de WK in Eugene 12,12, nog altijd het wereldrecord. Amusan kwam zondag nog in actie in de Diamond League in Polen. Ze won in 12,34. Vorige maand moest ze zich wel gewonnen geven tegen regerend olympisch kampioene Jasmine Camacho-Quinn uit Puerto Rico.

De WK in de Hongaarse hoofdstad Boedapest beginnen over een maand.