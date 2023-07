Wielrenner Matthews kopman Australië bij WK

De Australische wielerselectie rijdt het WK op de weg in Glasgow komende maand met Michael Matthews als speerpunt. De 32-jarige Australiër won al drie WK-medailles, maar werd nog niet wereldkampioen. Naast Matthews zijn ook sprinters Caleb Ewan en Kaden Groves geselecteerd.

Matthews, die eerder dit voorjaar een rit in de Giro d’Italia won maar niet actief is in de Tour de France, eindigde op de WK in Richmond in 2015 als tweede. In Bergen in 2017 en in Wollongong afgelopen jaar pakte hij brons. Matthews krijgt op de WK verder hulp van Simon Clarke, Luke Durbridge, Robert Stannard, Lucas Plapp en Harry Sweeny.

Voor de tijdrit op de WK in Schotland zijn Rohan Dennis en Jay Vine aangewezen. De 33-jarige Dennis werd in 2018 en 2019 wereldkampioen.

De WK wielrennen zijn van 3 tot en met 13 augustus in Glasgow. De wegrace voor mannen staat op 6 augustus op het programma, de tijdrit volgt vijf dagen later.