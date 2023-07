Zwemmer Kamminga kijkt uit naar belangrijke test bij WK

Vorig jaar winter laste Arno Kamminga een pauze in. Na een moeilijk jaar had hij behoefte aan rust en nam afstand van het zwemmen. Bij de WK in Fukuoka maakt hij voor het eerst weer zijn opwachting op een groot titeltoernooi. “Ik heb er veel zin in en ben benieuwd waar ik op dit moment sta”, aldus de 27-jarige Katwijker, die vanaf zondag in Japan in actie komt.

Zes maanden geleden heeft Kamminga de training weer hervat. Zijn pauze heeft ervoor gezorgd dat hij nu weer met plezier in het water ligt. “De trainingen gaan superlekker. Ik denk dat ik dicht tegen mijn oude vorm aan schuur. Ik heb er veel zin in om weer te racen. Dat heb ik wel erg gemist. De Spelen in Parijs staan centraal. Daar moet alles samenvallen, maar Fukuoka is een mooi meetmoment.”

Na zijn zilveren plakken op de 100 en 200 meter schoolslag bij de Spelen in Tokio kostte het Kamminga de nodige moeite om afstand van het zwemmen te nemen. “Het was ultiem lastig. Het liefst was ik doorgegaan. Nu ben ik blij dat ik een stap achteruit heb gedaan. Links en rechts zie ik mensen struggelen. Het is een ultiem zware sport en je doet zoveel opofferingen. Gelukkig heb ik hele goede mensen om mij heen die mij al die tijd hebben gesteund.”

Kamminga houdt in Japan overal rekening mee. Volgens de schoolslagspecialist kan hij bij de WK een uitschieter hebben, maar het kan ook tegenvallen. “Normaal weet ik wat ik kan verwachten. Maar nu is de bandbreedte een stuk groter dan normaal.” Met zijn coach Mark Faber heeft hij voor Parijs 2024 een mooi plan gemaakt, dat hij zo goed mogelijk wil invullen. Maar als het erop aan komt zal hij zich bij de WK niet inhouden. “Als ik op het blok sta, ga ik altijd voor de winst.”

Met zijn trainingen en voorbereidingen is hij de afgelopen jaren buiten gebaande paden gegaan. Hij gedijt goed met een voorbereiding op het land en ontdekte dat hij hard gaat als hij zo warm mogelijk het water in kan duiken. Hij draagt daarom op weg naar de start een motorpak. “Ik heb inmiddels een pak dat voor mij op maat is gemaakt. Er zijn warmte-elementen in aangebracht. Dit werkt voor mij.”

Met zijn successen in het water hoopt Kamminga vooral mensen te inspireren. Hij vindt het winnen van een medaille leuk, maar het delen van succes met andere mensen vindt hij het allermooiste. “Dat is mijn interne drijfveer. Ik merk dat schoolslag op dit moment heel hip is. Vroeger werd het gezien als een discipline voor sukkeltjes. Nu is het populair bij de kleinste jochies. Dat maakt mij echt trots.”