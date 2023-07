Atlete Fraser-Pryce wint haar eerste 100 meter van dit jaar

Atlete Shelly-Ann Fraser-Pryce heeft donderdag haar eerste 100 meter van het seizoen meteen gewonnen. In het Zwitserse Luzern deed ze dat in een tijd van 10,82. De tweevoudig olympisch kampioene en vijfvoudig wereldkampioene op de afstand zegevierde ogenschijnlijk probleemloos.

De 36-jarige Fraser-Pryce kon door enkele blessures pas begin deze maand de competitie hervatten tijdens de Jamaicaanse selectiewedstrijden. Daar liep ze twee keer de 200 meter. Als titelverdedigster is ze rechtstreeks geplaatst voor de 100 meter op het WK, in augustus in de Hongaarse hoofdstad Boedapest.