Cofidis raakt na Perez ook Geschke kwijt in Tour

Wielerploeg Cofidis is op één dag twee renners kwijtgeraakt in de Tour de France. Kort voor de start van de achttiende etappe meldde de Franse ploeg dat de Fransman Anthony Perez vanwege persoonlijke omstandigheden niet zou starten. Verderop in de rit gaf de Duitser Simon Geschke op. De voormalige ritwinnaar had woensdag wegens ziekte al problemen gehad om op tijd binnen te komen in de zware bergrit naar Courchevel.

Geschke (37) kwam in een relatief vlakke rit van Moûtiers naar Bourg-en-Bresse al snel in de problemen en maakte na een kleine 100 kilometer een einde aan zijn lijdensweg. Hij was in 2015 ritwinnaar in de Tour, toen nog uitkomend voor Giant-Alpecin.

Cofidis heeft na het eerdere uitvallen van de Fransman Alexis Renard nog vijf renners in de koers. De Belg Wout van Aert (Jumbo-Visma) ging net als Perez ook niet van start. Er zijn nu 25 uitvallers in deze Tour.