Darter Van Duijvenbode mist kwartfinales World Matchplay

Darter Dirk van Duijvenbode is er niet in geslaagd door te dringen tot de kwartfinales van het World Matchplay in Blackpool. De 31-jarige auberginekweker verloor in de achtste finales van het zomerse toptoernooi van profbond PDC met 14-12 van de Engelsman Luke Humphries.

Met de uitschakeling van Van Duijvenbode zijn er geen Nederlanders meer in het toernooi. Titelverdediger Michael van Gerwen werd al in de eerste ronde uitgeschakeld en ook Danny Noppert en Raymond van Barneveld kwamen niet ver.

‘Auberginius’ kende een flitsende start en kwam 3-0 voor, mede dankzij een aantal 180’ers. Daarna stokte het en kwam Humphries terug in de partij. Na een serie legs waarin Van Duijvenbode moeite had met het uitgooien van de dubbels, keerde de scherpte terug bij de geboren Katwijker. Hoogtepunt was de leg waarin hij tien pijlen nodig had om 10-7 voor te komen.

Hij had de winst voor het grijpen, maar kon het niet afmaken. Humphries wist er bij 11-10 een verlenging uit te slepen en profiteerde van de fouten die Van Duijvenbode in de beslissende legs bleef maken.