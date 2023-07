Eenkhoorn baalt van afloop achttiende Touretappe: het is net niet

Pascal Eenkhoorn baalde dat hij in de achttiende etappe van de Tour de France net naast de zege had gegrepen. De 26-jarige wielrenner van Lotto Dstny verloor de sprint van vier vluchters vlak voor het aanstormende peloton van de Deen Kasper Asgreen. “Deze sprint lag mij ook perfect, maar hij was sneller. Ik kwam er niet overheen, dat is balen”, zei Eenkhoorn. “Uiteindelijk is het net niet.”

De wielrenner miste aanvankelijk de vlucht van de dag, maar was met een late aanval toch naar de drie koplopers, onder wie ploeggenoot Victor Campenaerts, gesprongen. “Van tevoren had ik niet verwacht dat ze zo snel zouden wegrijden. Ik voelde me nog heel goed dus sprong ik er naartoe. Vanaf toen hebben we vol gereden.”

Eenkhoorn bedankte na afloop Campenaerts die hard doortrok in de slotkilometers. ‘Als je ziet wat hij voor me doet. Ik liet in de laatste kilometer bewust een gat zodat ik in de laatste positie zat. Ik wist dat Asgreen waarschijnlijk de snelste was. De sprint was man tegen man. Asgreen reed een wereldsprint.”

Eenkhoorn kreeg bij zijn eerste demarrage sprinter Jasper Philipsen mee die hem probeerde tegen te houden. “Maar ik zit hier niet om naar een massasprint te rijden”, zei de voormalige Nederlands kampioen. “Hij wilde me in de weg rijden, maar dat moet hij niet doen. Dat heb ik ook gezegd. Uiteindelijk hebben we ze af weten te houden, dat is het mooie.”