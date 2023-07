Hamilton ziet De Vries als slachtoffer van beleid bij Red Bull

Voormalig wereldkampioen in de Formule 1 Lewis Hamilton vindt het jammer dat Nyck de Vries al na tien races moet opstappen bij AlphaTauri. “Maar zo werkt het nu eenmaal bij Red Bull”, voegde de Brit daaraan toe over de eigenaar van AlphaTauri. “De wijze waarop men met Nyck is omgegaan is echter niet typerend voor de hele Formule 1”, zei hij verder.

“Maar het is wel verbazingwekkend wat Red Bull doet”, aldus Hamilton. “Nyck is een groot talent en bovendien nog een aardige jongen ook. Toch denk ik niet dat hij zich veel zorgen hoeft te maken. Zijn toekomst ziet er nog steeds heel florissant uit.”

Op de vraag of de manier waarop De Vries is behandeld unfair kan worden genoemd antwoordde Hamilton: “Ja.”

De Vries slaagde er dit seizoen niet in de verwachtingen waar te maken. De Grote Prijs van Groot-Brittanniƫ, de tiende race van dit jaar waarin hij als zeventiende finishte, bleek zijn laatste te zijn.

De AustraliĆ«r Daniel Ricciardo vervangt De Vries voor de rest van het seizoen. Dat vond Hamilton evenmin een verrassing. “Hij is zo’n beetje bij elk team in beeld geweest. Ik had zijn terugkeer wel zien aankomen.”