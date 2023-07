Renners in Tour op weg naar mogelijk een massasprint

Vanuit Moûtiers is het peloton in de Tour de France vertrokken voor de achttiende etappe. Na het uitvallen van Wout van Aert zijn er nog 153 wielrenners in koers. De Belg is naar huis vertrokken waar zijn vrouw op het punt van bevallen staat. De renners rijden na een geneutraliseerd halfuurtje naar Bourg-en-Bresse, waar rond 17.40 uur de finish wordt verwacht.

De bergen worden in deze rit vermeden waardoor de kans groot is dat de sprinters weer eens mogen strijden om de dagzege. Komt het inderdaad tot een massasprint dan is de Belg Jasper Philipsen uiteraard de favoriet. De renner van Alpecin-Deceuninck won deze Tour al vier ritten, vaak in de sprint geholpen door zijn ploeggenoot Mathieu van der Poel. De ploeg Lidl-Trek zal mikken op een tweede ritzege voor de Deen Mads Pedersen, terwijl het ook voor Dylan Groenewegen (Jayco-AlUla) een belangrijke dag is.

Jonas Vingegaard start in de gele trui. De Deen zag dus zijn voorname ploeggenoot Van Aert wegvallen, maar de kopman van Jumbo-Visma heeft een vertrouwenwekkende voorsprong op Tadej Pogacar, de Sloveen die in het klassement volgt op meer dan 7 minuten.

Er zijn onderweg twee hellingen van de vierde categorie waarop telkens een punt voor het bergklassement te verdienen is. Dat wordt aangevoerd door de Italiaan Giulio Ciccone. Philipsen draagt de groene puntentrui, Pogacar de witte jongerentrui.