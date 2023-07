Ricciardo zegt klaar te zijn voor F1-rentree in de AlphaTauri

Autocoureur Daniel Ricciardo zegt dat hij klaar is voor zijn rentree in de Formule 1 bij de Grote Prijs van Hongarije. De Australiƫr laat weten dat hij hoopt dat zijn comeback in de AlphaTauri, waar hij de weggestuurde Nyck de Vries vervangt, op termijn leidt tot een terugkeer in de Red Bull.

“De droom is een stoeltje in de Red Bull, maar er bestaat niet zoiets als ‘dit is wat je moet doen'”, zei Ricciardo in de aanloop naar de race op de Hungaroring. De 34-jarige autocoureur was dit seizoen reserverijder bij Red Bull, het team van Max Verstappen waar hij eerder van 2014 tot en met 2018 voor uitkwam. “Ik had een jaar ertussenuit verwacht. Natuurlijk is het niet een heel jaar, maar het voelt alsof ik genoeg tijd heb gehad om me op te laden en ik ben absoluut klaar om weer te racen”, zei hij.

Ricciardo zei dankbaar te zijn dat hij opnieuw een kans heeft gekregen. “Ik weet dat er uitdagingen wachten. Ik bekijk het alleen niet van de pessimistische kant en maak me geen zorgen dat de wagen me niet ligt. Dit is voor mij vooral een nieuwe mogelijkheid.”

De Vries kreeg op 11 juli te horen dat hij per direct plaats moest maken voor Ricciardo. Het was de 28-jarige Nederlander in tien races niet gelukt om WK-punten te veroveren in de AlphaTauri.