Volgens ploegleider Wauters laat Eenkhoorn zich niet intimideren

Ploegleider Marc Wauters van Lotto Dstny had ook gezien hoe in de achttiende etappe van de Tour de France Jasper Philipsen een poging van Pascal Eenkhoorn om naar de kopgroep te rijden probeerde te verhinderen. De onsportieve actie van de Belgische groenetruidrager was door de camera’s gespot. Philipsen probeerde de Nederlander af te snijden. “Het was een staaltje intimideren”, vond Eenkhoorns ploegleider. “Helaas voor hem werkt dat bij Pascal niet.”

Integendeel, meende de Belgische oud-prof. “Hij krijgt er juist energie van.” Wauters zag zijn renner alsnog aansluiten bij de kopgroep waarin ook zijn ploeggenoot Victor Campenaerts een plaats had. Eenkhoorn werd in de sprint om de ritzege verslagen door de Deen Kasper Asgreen.

Philipsen deed bij tv-zender Sporza een poging zijn merkwaardige gedrag te verklaren. “Ik wilde graag sprinten vandaag en wilde niet meer renners in de kopgroep hebben. Het was niet arrogant of slecht bedoeld”, zei de Belg, die uiteindelijk als vierde de finish passeerde.

Campenaerts deed veel werk in de kopgroep en werd uiteindelijk als enige van het viertal nog voorbij gesprint. “Ik heb het geprobeerd, maar kwam te vroeg op kop. Ik moest gaan zitten op 500 meter van de finish. Ik hoopte dat de andere vluchters stress zouden krijgen en vroeg zouden aangaan. Dat deden ze niet, jammer voor Pascal”, aldus de Belg, die nog wel de prijs voor de strijdlust mocht ophalen. “We hebben de koers gemaakt en van iets onmogelijks iets mogelijks gemaakt.”