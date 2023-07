Voormalig Formule 1-teamgenoot Tsunoda leerde veel van De Vries

De Japanner Yuki Tsunoda is blij met zijn nieuwe teamgenoot Daniel Ricciardo als vervanger van Nyck de Vries. De 23-jarige Formule 1-coureur denkt dat de ervaring van de 34-jarige Australiƫr zijn team AlphaTauri vooruit kan helpen. Ricciardo rijdt dit weekend voor het eerst voor de renstal, in de Grote Prijs van Hongarije.

Tsunoda zegt dat hij heeft geleerd van De Vries, die vorige week aan de kant werd gezet na tien races dit Formule 1-seizoen met tegenvallende resultaten. “Hij kwam binnen met veel ervaring in andere racedisciplines en gaf het team met die kennis veel feedback. Ook had hij een goede racesnelheid. Ik heb het de afgelopen tien races leuk gehad met Nyck, die als een vriend voor me is.”

“Ik denk dat ik ervan zal profiteren dat ik een ervaren teamgenoot heb”, zei Tsunoda verder over Ricciardo, die eerder voor onder meer Red Bull reed in de Formule 1. “Ik weet zeker dat ik veel van hem kan leren en ik verwacht ook dat hij de ontwikkeling van de auto vooruit kan helpen.”

AlphaTauri staat ongeveer halverwege het seizoen onderaan in het WK voor constructeurs.