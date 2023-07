Wielrenster Brand langer bij Lidl-Trek en Baloise-Trek Lions

Wielrenster Lucinda Brand rijdt ook de komende twee jaar op de weg in het shirt van Lidl-Trek en in het veld voor Baloise-Trek Lions. De 34-jarige Zuid-Hollandse heeft haar contract met de twee ploegen verlengd.

“Het belangrijkste is dat ik heel erg mijn plek heb gevonden in het Lidl-Trek team en ik heel gelukkig ben hier, dus het was alleen maar logisch om bij te tekenen”, reageert Brand op de contractverlenging vlak voor de start van de Tour de France Femmes van zondag. “Het is een heel spannende tijd voor het team en ik ben blij dat ik er deel van uitmaak.”

Brand noemt het een voorrecht dat ze het wegwielrennen bij Lidl-Trek kan combineren met het veldrijden voor Baloise-Trek Lions. “De steun die ik krijg van beide teams die heel goed samenwerken om dit te laten slagen, is ongelofelijk. Het biedt me een perfecte balans én vrijheid om me te bewegen tussen beide disciplines”, aldus de wereldkampioen veldrijden van 2021. “Ik wil nog zo veel bereiken in mijn carrière en een van die dingen vink ik binnenkort af als ik met mijn ploeggenoten begin aan de Tour de France.”