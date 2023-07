Wielrenster Van der Duin mist Tour de France Femmes door ziekte

Wielrenster Maike van der Duin mist de Tour de France Femmes. De Nederlandse van de ploeg Canyon-SRAM meldt op haar Instagram dat ze ziek is en niet kan deelnemen. Ze is vervangen door de Australische Sarah Roy.

“Alles was klaar, het team, mijn voorbereiding, de trainingskampen, verkenningen, mezelf en zelfs mijn koffer. Maar door ziekte is het niet meer mogelijk”, schrijft de 21-jarige Assense. “Ik ben teleurgesteld, maar ik probeer positief te blijven en vooruit te kijken naar wat nog komt dit jaar.”

Van der Duin zou voor de tweede keer deelnemen aan de Tour de France Femmes, die zondag van start gaat in Clermont-Ferrand. De wielrenster die ook meerdere medailles heeft gehaald op baanonderdelen, eindigde vorig jaar als zesde in de eerste Touretappe en als vijfde in de tweede en vijfde etappe. Ze was de enige Nederlandse wielrenster in de Tourploeg van Canyon-SRAM.