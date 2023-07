Wimbledon trekt meer bezoekers dan ooit

Een recordaantal toeschouwers heeft afgelopen weken de 136e editie van Wimbledon bezocht. De organisatie van het grandslamtoernooi in Londen meldt dat meer dan een half miljoen mensen op het tennisevenement afkwamen.

Gedurende twee weken passeerden 532.651 gasten de poorten, een stijging van meer dan 17.000 ten opzichte van een jaar eerder. Naast het toeschouwersrecord was er ook sprake van een ‘digitaal record’. De verslaggeving van de BBC trok liefst 54,3 miljoen kijkers via de iPlayer en de website van BBC Sport. In 2022 lag dat aantal nog op 53,8 miljoen.

De meeste mensen keken afgelopen zondag via BBC One naar de mannenfinale tussen Novak Djokovic en Carlos Alcaraz. 11,3 miljoen kijkers zagen Alcaraz in vijf sets winnen. De wedstrijd werd daarnaast nog 4,1 miljoen keer online bekeken: een stijging van 58 procent ten opzichte van vorig jaar.