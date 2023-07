Atlete Kipyegon verpulvert wereldrecord van Hassan op mijl

Sifan Hassan is haar wereldrecord op de Engelse mijl (1609 meter) kwijt. Faith Kipyegon verpulverde de beste tijd van de Nederlandse atlete tijdens wedstrijden om de Diamond League in Monaco. De Keniaanse finishte na 4.07,64. Ze was bijna 5 seconden sneller dan Hassan (4.12,33), die vrijdagavond niet in actie kwam.

Hassan loopt zondag de 5000 meter van de Diamond League in Londen. Ze zal daar vooral azen op de olympische limiet, die op 14.52,00 staat. De regerend olympisch kampioene op deze afstand heeft het Europees record in bezit met 14.22,12. Ze is al verzekerd van deelname aan de WK volgende maand in Boedapest.

Kipyegon verkeert in topvorm in de aanloop naar de WK. Ze verbeterde eerder dit jaar de wereldrecords op de 1500 en 5000 meter.