Golfer Luiten mag verder op Brits Open

Golfer Joost Luiten heeft zich gekwalificeerd voor het finaleweekeinde van The Open, de Britse major. Hij legde de tweede ronde af in 72 slagen, 1 slag boven het baangemiddelde (par), maar voldoende om de zogenoemde cut te halen. In de eerste ronde had hij het iets beter gedaan, 71 slagen.

Na de openingsronde stond Luiten op de banen van de Royal Liverpool Golf Club op de gedeelde 32e plaats. Hij moet nu vermoedelijk wel enkele plekken inleveren.

Nog niet alle spelers hebben de tweede ronde afgelegd.