Groenewegen rekent niet op massasprint in negentiende etappe

Dylan Groenewegen denkt dat de negentiende etappe in de Tour de France niet eindigt in een massasprint. De sprinter van team Jayco AlUla verwacht dat de rit meer geschikt is voor aanvallers.

“Ik denk dat het halve peloton na de rit van gisteren hoop heeft gekregen”, zei Groenewegen over de aanvallers bij de NOS. “Dat is geen goed teken. Veel jongens zullen in de vlucht willen. We moeten scherp zijn en misschien meeschuiven.”

In de achttiende etappe, een dag eerder, lukte het de sprintersploegen niet om er een massasprint van te maken. De koplopers met ritwinnaar Kasper Asgreen bleven het peloton nipt voor. “We hebben ons best gedaan om het dicht te krijgen, maar ze hielden stand”, zei de sprinter.

Groenewegen wacht nog een ritoverwinning in deze Tour de France. De Amsterdamse sprinter die in totaal vijf etappezeges op zijn naam schreef, eindigde in de elfde etappe als tweede. Hij krijgt zondag vrijwel zeker nog een kans in de etappe die eindigt op de Champs-Élysées. In 2017 won hij de slotrit in Parijs.