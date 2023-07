Negentiende Touretappe gemaakt voor lange ontsnapping

Met de negentiende etappe krijgen de renners die niet behoren tot het klimmers- of sprintersgilde nog een kans op een ritzege. Van Moirans-en-Montagne naar Poligny wordt het eigenlijk nooit echt vlak, al gaat het in de laatste 25 kilometer wel voornamelijk licht naar beneden. Het zou kunnen betekenen dat sprinters met macht in de benen nog een kans maken. Maar dat een groep vroege vluchters het tot de streep volhoudt, ligt meer voor de hand.

De officieuze start is om 13.15 uur waarna het peloton zich in gang zet richting tal van heuvels. Op de Côte du Bois de Lionge ligt een punt klaar voor het bergklassement, op de Côte d’Ivory gaat het om 2 punten. Onderweg liggen wellicht lastigere hellingen, maar die zijn niet gecategoriseerd.

Poligny, waar de finish wordt verwacht rond 17.20 uur, werd nooit eerder door de Tour de France bezocht.

De Deen Jonas Vingegaard zit twee dagen voor het einde van de Tour stevig in het geel. De Belg Jasper Philipsen mag zondag in Parijs vrijwel zeker als winnaar van het puntenklassement het podium op. De strijd om de bergtrui is nog niet beslist met in de rit van zaterdag nog een aantal cols. De Italiaan Giulio Ciccone draagt de bollentrui. Tadej Pogacar heeft als leider van het jongerenklassement de witte trui om de schouders. Het is een troostprijs voor de Sloveen, die tweede staat in het klassement.