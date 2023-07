Peloton op weg in negentiende etappe met kansen voor aanvallers

Het peloton in de Tour de France is vertrokken voor een relatief vlakke etappe. De negentiende etappe van Moirans-en-Montagne naar Poligny biedt kansen voor renners die in de aanval willen gaan. De laatste 25 kilometer gaan licht naar beneden, waardoor het ook nog op een massasprint zou kunnen uitdraaien, maar zo veel sprinters zitten er niet meer in de Tour.

De wielrenners moeten al vroeg over de Côte du Bois de Lionge van de vierde categorie en tegen het einde over de Côte d’Ivory van de derde categorie. Tussen de twee hellingen gaat het de hele tijd op en af. In Poligny, waar voor het eerst de finishlijn van de Tour is getrokken, wordt de eerste renner verwacht rond 17.20 uur.

De Deen Jonas Vingegaard zit twee dagen voor het einde van de Tour stevig in het geel met ruim 7 minuten voorsprong op Tadej Pogacar, die de witte trui van het jongerenklassement draagt. De Belg Jasper Philipsen mag zondag in Parijs vrijwel zeker als winnaar van het puntenklassement het podium op. De Italiaan Giulio Ciccone draagt de bollentrui.