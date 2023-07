Philipsen zeker van groene puntentrui als hij finisht in Parijs

Als Jasper Philipsen zondag finisht in Parijs is hij de winnaar van de groene puntentrui. De Belgische ploeggenoot van Mathieu van der Poel bij Alpecin-Deceuninck kwam in de negentiende etappe als vierde over de streep nadat hij de sprint van de achtervolgende groep had gewonnen. Daarmee nam hij een dusdanig grote voorsprong dat de winst van het puntenklassement hem niet meer kan ontgaan als hij de Tour de France uitrijdt.

“Als ik over de Vogezen geraak, kan ik met een gerust hart naar Parijs”, zei Philipsen, die vrijdag niet kon sprinten voor de ritzege, omdat een kopgroep van drie renners vooruit bleef. De Sloveen Matej Mohoric pakte de ritzege. “We reden vol in de achtervolging en kwamen geen meter dichterbij.”

Philipsen volgt landgenoot Wout van Aert op als hij zondag de groene trui aantrekt bij de huldiging in Parijs. Hij is dan de zestiende Belgische wielrenner die het puntenklassement wint. Onder anderen Tom Boonen, Eddy Planckaert, Eddy Merckx, Rik Van Looy en Stan Ockers gingen hem voor.