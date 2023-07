Verstappen rijdt elfde tijd in tweede training GP Hongarije

Formule 1-coureur Max Verstappen heeft in de tweede vrije training van de Grote Prijs van Hongarije in zijn Red Bull de elfde tijd neergezet. Op de Hungaroring was de Monegask Charles Leclerc de snelste. De coureur van Ferrari noteerde 1.17,686.

Vanwege de slechte weersomstandigheden had Verstappen eerder in de eerste sessie geen tijd neergezet.

Daniel Ricciardo, bij AlphaTauri de vervanger van de weggestuurde Nyck de Vries, was goed voor de veertiende tijd. Zijn ploeggenoot Yuki Tsunoda uit Japan deed het met de vierde prestatie aanmerkelijk beter.

De race is zondag om 15.00 uur, zaterdag is de kwalificatie.