Vollering begint met fris hoofd aan Tour de France Femmes

Demi Vollering verkoos training boven de Giro Donne, verkende de Tourmalet zelfs drie keer en ziet progressie in het tijdrijden. De kopvrouw van wielerploeg SD Worx vertelde vrijdagavond klaar te zijn voor de Tour de France Femmes, de koers waarin ze vorig jaar alleen Annemiek van Vleuten voor moest laten. Maar waar de wereldkampioene op haar veertigste niet meer lijkt te verbeteren, is Vollering nog volop in ontwikkeling. “Ik ben beter dan vorig jaar.”

Met dertien overwinningen is ze bezig aan een uniek jaar. Vollering (26) won in het voorjaar achtereenvolgens de Amstel Gold Race, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Begin mei kwam ze net tekort tegen Van Vleuten in de Ronde van Spanje. Het was weer zo’n moment dat beide rivalen elkaar naar het leven stonden, met ditmaal op de voorlaatste dag een versnelling van Van Vleutens ploeg Movistar op een moment dat Vollering een plaspauze hield. De wereldkampioene ontkende opzet. “Dat zou ik ook zeggen, het was wel heel toevallig”, sprak Vollering met vuur in haar ogen. Een jaar eerder had Van Vleuten zich benadeeld gevoeld in de Tour de France door een tempoversnelling van SD Worx toen ze lek was gereden.

De ‘clash’ in Spanje heeft haar niet op scherp gezet. “Nee hoor, dat zit niet in mijn hoofd”, vertelt ze vanuit een hotel in Clermont-Ferrand. Daar begint de tweede editie van de ‘vrouwen-Tour’ zondag met een verraderlijke rit. “Het kan al vroeg een gevecht worden tussen de klassementsrenners, zelfs al voor dat lastige klimmetje op het einde.”

De Giro Donne, gewonnen door Van Vleuten, liet ze net als vorig jaar schieten. Alles voor de Tour, was het motto van de tuindersdochter uit Berkel en Rodenrijs, inmiddels al jaren woonachtig in Zwitserland. “Het was ook belangrijk mentaal weer fris te worden.”

Met haar vriend Jan trok ze begin juli met de camper door Frankrijk. Trainen en toch een vakantiegevoel hebben, was het idee. Erna ging ze op hoogtestage in Andorra en werd de Tourmalet verkend, de berg die op de voorlaatste dag wellicht beslissend is. “We zijn ‘m zelfs twee keer opgereden. Jan had er zijn telefoon laten liggen.” Voor de afsluitende tijdrit in Pau waren de tijdrit in de Ronde van Zwitserland en het NK tijdrijden een leermoment. “Het is leuk omdat er nog winst te behalen valt. Qua houding, qua warming-up, qua indelen van een race. Ik deed het ervoor meer op gevoel.”

Fysiek is ze beter dan ooit, bleek al in het voorjaar. “En dat geeft meer ruimte in je hoofd om de juiste beslissingen te nemen. Vorig jaar zat ik nog vaak op mijn limiet. De gele trui is het doel en het mooiste is als ik hem ook echt mee naar huis mag nemen.”