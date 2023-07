Wielrenner Mohoric wint negentiende etappe in de Tour de France

Wielrenner Matej Mohoric heeft de negentiende etappe van de Tour de France gewonnen. De 28-jarige Sloveen van Bahrain Victorious bleef in een snelle etappe na 172,8 kilometer in Poligny zijn twee medevluchters Kasper Asgreen uit Denemarken en Ben O’Connor uit Australië voor.

Voor Mohoric is het de derde ritzege in de Ronde van Frankrijk. De 28-jarige Sloveen won eerder twee ritten in de Tour van 2021. Het is de derde ritzege voor de ploeg in deze Tour, waar eerder Pello Bilbao de tiende etappe won en Wout Poels zegevierde in de vijftiende etappe.

Geletruidrager Jonas Vingegaard kwam na ruim 13 minuten over de streep samen met Tadej Pogacar en Adam Yates, de nummers 2 en 3 uit het klassement. De Deen van Jumbo-Visma zag zijn leidende positie niet in gevaar komen en houdt een voorsprong op de Sloveen van ruim 7 minuten. Zaterdag volgt een lastige bergrit door de Vogezen. Zondag wordt de Tour de France afgesloten met de traditionele rit door Parijs.

De heuvelachtige etappe zou volgens de sprinters geschikt zijn voor de aanvallers. Dat zorgde voor een chaotisch begin na de start in Moirans-en-Montagne waarin de aanvallen elkaar opvolgden. Mathieu van der Poel en Lars van den Berg mengden zich in de demarrages, maar ze kwamen niet weg. Pas na 55 kilometer ontstond er een kopgroep van negen renners en vond het peloton het goed. De kopgroep met onder anderen de Belg Tiesj Benoot van Jumbo-Visma en de Fransman Julian Alaphilippe pakte al snel een marge van een minuut, maar in het peloton gingen de ploegen Uno-X, Israel – Premier Tech en EF Education-Easypost alsnog in de achtervolging.

Verschillende groepjes gingen in de tegenaanval, waardoor er na een hergroepering een grote kopgroep vooruit bleef van 36 renners, met daarbij Van der Poel, Van den Berg en Dylan Groenewegen. De Belg Victor Campenaerts ontsnapte uit die groep en kreeg de Australiër Simon Clarke mee. In het peloton liet Jumbo-Visma de achterstand daarna oplopen.

Op de Côte d’Ivory op zo’n 30 kilometer van de finish liet Campenaerts zijn medevluchter achter. De Belg werd daarna ingehaald door een drietal met daarbij Asgreen, de Deense winnaar van een dag eerder, de Sloveen Mohoric en de Australiër O’Connor. Een groep met Van der Poel ging in de tegenaanval, maar kreeg het gat niet meer dicht.

O’Connor ging de sprint vroeg aan, maar werd al snel ingehaald door Asgreen. De Deen was dicht bij de tweede ritzege op rij, maar Mohoric was volgens de fotofinish net iets sneller.