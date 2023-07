Franse wielerploeg Groupama-FDJ boos over uitlatingen Plugge

Teambaas Richard Plugge van wielerploeg Jumbo-Visma heeft zich niet populair gemaakt bij de ploegleiding van Groupama-FDJ. Plugge vertelde in een interview met de Franse sportkrant L’Équipe dat hij renners van een Franse ploeg “grote glazen bier” had zien drinken op de rustdag in het hotel waar ook het Nederlandse team verbleef. “Een buitengewoon verachtelijke aanval op ons team”, noemde Marc Madiot de uitspraken van zijn Nederlandse collega.

Plugge vertelde in L’Équipe dat het succes van zijn ploeg alles te maken had met “details”, zoals het niet drinken van alcohol. “We zaten op de rustdag met een Franse ploeg in hetzelfde hotel en we zagen renners grote glazen bier drinken. Alcohol is vergif en zeker als je moe bent wordt dat met alcohol alleen maar erger”, liet Plugge optekenen.

Omdat Groupama-FDJ het enige Franse team was dat in hetzelfde hotel logeerde als de ploeg rond geletruidrager Jonas Vingegaard was duidelijk op welke ploeg Plugge doelde. “Wie denkt hij wel dat hij is”, foeterde Madiot. “Ik heb geen behoefte hem te spreken. Ik ben boos, het is zielig. En ik kijk niet wat zij in hun drankjes stoppen.”

Volgens ploegleider Philippe Mauduit is het gebruik bij de ploeg op de rustdag voor het diner een aperitief te drinken. “Het is een manier om de sfeer in de ploeg te houden. Iedereen bestelt wat hij wil”, aldus Mauduit, die volhield dat er geen sprake was geweest van alcoholgebruik.