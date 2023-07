Golfer Luiten zakt terug in klassement Brits Open

Golfer Joost Luiten heeft terrein prijs moeten geven in het klassement van The Open, de Britse major. Luiten, die zich vrijdag kwalificeerde voor het finaleweekend, legde de derde ronde af in 71 slagen. Dat was één slag boven het baangemiddelde (par).

Hij maakte twee birdies en twee bogeys. Luiten rondde eerder deze week de eerste ronde ook al af in 71 slagen. Voor de tweede ronde had hij 72 slagen nodig. Na twee rondes bezette Luiten de 30e plek. Hij moet nu vermoedelijk wel enkele plekken inleveren.

Nog niet alle spelers hebben de derde ronde al afgelegd.