Grote Prijs van Hongarije blijft nog tot 2032 op F1-kalender

De Grote Prijs van Hongarije blijft nog tot in ieder geval 2032 op de Formule 1-kalender. Het contract tussen de F1 en de Hongaarse organisatie werd zaterdag met nog eens vijf jaar verlengd.

“Het is geweldig om te kunnen melden dat het contract met de Hungaroring met vijf jaar is verlengd”, zegt Formule 1-directeur Stefano Domenicali. “Het is een heel speciaal circuit dichtbij Boedapest. Alle fans en coureurs kijken uit naar deze race.”

De Grand Prix op de Hungaroring staat al sinds 1986 op de kalender van de Formule 1. Het is de bedoeling dat het circuit in Boedapest de komende jaren wordt opgeknapt. Het gaat daarbij om onder meer een nieuw pitgebouw en een nieuwe hoofdtribune. “Dat de organisatie de faciliteiten gaat verbeteren voor de fans is een belangrijke stap en iets dat we ook graag zien gebeuren op andere circuits”, zegt Domenicali.

Volgens Zsolt Gyulay, verantwoordelijk voor het circuit, zijn de aanpassingen omstreeks 2026 klaar.