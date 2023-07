Hamilton is Verstappen net te snel af in kwalificatie

Max Verstappen start zondag tijdens de Grote Prijs van Hongarije voor het eerst na vijf races niet vanaf poleposition. De tweevoudig wereldkampioen uit Nederland, tevens de leider in het klassement, was in zijn Red Bull tijdens de kwalificatie net iets langzamer dan Lewis Hamilton.

De zevenvoudig wereldkampioen uit Groot-Brittanniƫ bleek in zijn Mercedes drie duizendste seconde sneller dan de Limburger, die de tweede tijd reed. Voor Hamilton is het zijn eerste poleposition sinds de Grand Prix van Saudi-Arabiƫ in 2021. McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri bezetten zondag de tweede startrij.

Verstappen won de laatste zes races in de Formule 1 en gaat ruim aan kop in het klassement voor de wereldtitel. Zijn auto kreeg onlangs een update, maar dat was in de drie vrije trainingen op de Hungaroring bij Boedapest niet echt zichtbaar.

De Limburger zette in de eerste vrije training in slechte weersomstandigheden geen tijd neer en reed de elfde tijd in de tweede vrije training. In de derde vrije training moest hij zaterdag alleen Hamilton voorlaten. Verstappen liet zich wel zien toen het er in de kwalificatie echt om ging, maar Hamilton was in zijn laatste rondje net iets sneller.

“Het was heel moeilijk”, zei Verstappen bij Viaplay. “Ik had gehoopt dat ik meer plezier zou hebben in de auto. De updates werken goed, maar we hebben nog niet alles volledig onder controle. Ik worstel het hele weekend om balans te vinden. Het was lastig om vertrouwen te hebben om bochten aan te vallen. We zijn tweede, maar met de auto die we hebben horen we vooraan te staan”, zei Verstappen.

“Hopelijk zijn we op de goede weg”, reageerde Hamilton. “We hebben het geweldig gedaan en daar wil ik mijn team voor bedanken. Het gaat moeilijk worden om Max en Lando te verslaan, maar we gaan er zondag alles aan doen.” George Russell (Mercedes) stelde teleur en viel al in het eerste deel van de kwalificatie (Q1) uit. Carlos Sainz strandde in Q2.