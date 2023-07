Nederlandse zwemploeg op jacht naar succes bij WK langebaan

De Nederlandse zwemploeg gaat vanaf zondag op jacht naar succes bij de wereldkampioenschappen langebaan in het Japanse Fukuoka. De eerste ochtendsessie begint om 03.30 uur Nederlandse tijd. De halve finales en finales staan vanaf 13.00 uur op het programma.

Op de openingsdag komen onder anderen Marrit Steenbergen (200 meter wissel), Arno Kamminga (100 meter school) en de vrouwen op de 4×100 meter vrij in actie. Kamminga won vorig jaar bij de WK in Boedapest zilver op de 100 meter school, maar hij is op de weg terug na een pauze van een half jaar. De mondiale titelstrijd geldt voor hem als belangrijk meetmoment richting de Olympische Spelen van volgend jaar. Bondscoach Mark Faber hoopt op verrassingen en veel finaleplaatsen voor zijn jonge ploeg.

In 2001 was Fukuoka ook gastheer voor de WK. Toen won Nederland zeven medailles. Inge de Bruijn pakte toen, een jaar na de Spelen in Sydney, goud op de 50 en 100 meter vrij en de 50 meter vlinder. Pieter van den Hoogenband behaalde drie zilveren plakken op de 50, 100 en 200 meter vrij en eindigde als tweede met de estafette op de 4×100 meter vrij.