Peloton vertrokken voor laatste bergetappe in Tour de France

De wielrenners zijn op weg in de laatste bergetappe in deze Tour de France. De twintigste etappe van Belfort naar het skigebied Le Markstein in de Vogezen is met 133,5 kilometer kort, maar met zes beklimmingen zwaar. Aanvallers zullen voor de laatste kans gaan, maar misschien willen de klassementsrenners ook nog strijden om de etappezege. Daarnaast ligt de strijd om de bollentrui nog open.

Na de officiĆ«le start buiten Belfort loopt de route al snel bergop met de Ballon d’Alsace, een beklimming van de tweede categorie. Daarna volgen de Col de la Croix des Moinats, de Col de Grosse Pierre en de Col de la Schlucht. De zwaarste beklimmingen zitten in de finale met de Petit Ballon en de Col du Platzerwasel. De finish ligt bijna 8 kilometer na de laatste top in Le Markstein, waar de eerste renner rond 17.00 uur wordt verwacht.

Geletruidrager Jonas Vingegaard heeft in het algemeen klassement 7.35 minuten voorsprong op nummer 2 Tadej Pogacar, die in het wit rijdt. Jasper Philipsen is, mits hij de Tour uitrijdt, zeker van de groene puntentrui. Giulio Ciccone draagt de bollentrui, maar de Italiaan zal die positie moeten verdedigen met punten op zes beklimmingen.