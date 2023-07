Pogacar wint laatste bergrit, Vingegaard in het geel naar Parijs

Wielrenner Tadej Pogacar heeft de laatste bergetappe in de Tour de France gewonnen. De 24-jarige Sloveen van UAE Team Emirates was na een korte zware rit door de Vogezen in Le Markstein de snelste van een groep van vijf met ook geletruidrager Jonas Vingegaard. De Deen van Jumbo-Visma verdedigde zijn leiderstrui met succes in de laatste bergrit en rijdt zondag in het geel naar Parijs.

Voor Pogacar is het de elfde etappezege in de Ronde van Frankrijk. De Sloveense nummer twee van het algemeen klassement won in deze Tour al de zesde etappe naar Cauterets-Cambasque. De tweevoudig Tourwinnaar (2020, 2021) verloor in de zeventiende etappe naar Courchevel heel veel tijd en de strijd om de eindzege in deze Tour aan geletruidrager Vingegaard.

Meteen na de officiƫle start buiten Belfort trok Victor Campanaerts ten aanval. Op de eerste beklimming werd de Belg teruggepakt en Giulio Ciccone ging in de bollentrui als eerste over de top. De Italiaan van Trek-Segafredo verzekerde zich met de punten op de eerste drie beklimmingen van de tweede categorie en door als eerste boven te komen op de Col de la Schlucht van de eindzege in het bergklassement, mits hij finisht in Parijs.

Na talloze aanvallen ontstond er voorin een kopgroep van zes. De Fransman Thibaut Pinot, afkomstig uit de regio en bezig aan zijn laatste Tour de France, reed op de Col de Grosse Pierre alleen naar de koplopers. Het peloton, waar UAE Team Emirates van Pogacar het tempo bepaalde, volgde op een minuut. Daarin zaten ook de Spaanse nummer 4 van het klassement Carlos Rodriguez en de Amerikaan Sepp Kuss van Jumbo-Visma, die vroeg in de rit waren gevallen.

In de beklimming van de Petit Ballon versnelde Pinot. Op de top had hij 30 seconden voorsprong op de achtervolgers. De Brit Thomas Pidcock en landgenoot Warren Barguil kwamen weer bij hem op de Col du Platzerwasel, maar ze werden bijgehaald en achtergelaten door Pogacar, Vingegaard en de Oostenrijker Felix Gall. Vingegaard volgde alleen Pogacar op de slotklim en liet Gall het tempo bepalen. Daardoor konden Adam en Simon Yates terugkeren. De Deen ging de sprint aan in Le Markstein, maar Pogacar was sneller en won met een grote schreeuw van blijdschap voor Gall en Vingegaard.

Ineos-renner Rodriguez verloor op de slotklim veel tijd en zakte in het klassement naar de vijfde plaats. Simon Yates staat nu vierde achter Vingegaard, Pogacar en zijn broer Adam. Ook Kuss verloor tijd en zakte weg uit de top 10.