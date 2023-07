Tennisser Cachin plaatst zich in Gstaad voor eerste ATP-finale

Tennisser Pedro Cachin heeft zich bij het ATP-toernooi in het Zwitserse Gstaad geplaatst voor de finale. De Argentijn was in de halve finale te sterk voor Hamad Medjedovic uit Servië: 6-3 6-1. Cachin plaatste zich zodoende voor zijn eerste ATP-finale.

Daarin neemt hij het op tegen Albert Ramos-Vinolas uit Spanje. De Spanjaard won van Miomir Kecmanovic uit Servië (6-2 6-3). Vinolas schreef in 2019 het toernooi van Gstaad al eens op zijn naam. In Zwitserland gaat hij op jacht naar zijn vijfde ATP-titel.

Matwé Middelkoop plaatste zich met zijn Braziliaanse dubbelpartner Marcelo Demoliner voor de finale in Gstaad. Het duo won in twee sets (7-5 6-2) van de Fransman Albano Olivetti en de Spanjaard David Vega Hernandez. In de finale nemen Middelkoop en Demoliner het op tegen de Zwitsers Stan Wawrinka en Dominic Stricker.