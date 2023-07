Tennisster Zvonareva toegang tot Polen geweigerd

Tennisster Vera Zvonareva, voormalig nummer 2 van de wereld, is de toegang tot Polen ontzegd. De Russin zou daar volgende week meedoen aan de Polish Open, een WTA-toernooi, maar kwam het land niet in. Dat meldt het Poolse ministerie van Binnenlandse Zaken.

“Vera Zvonareva probeerde ons land binnen te komen met een door Frankrijk afgegeven visum, via een vlucht vanuit Belgrado”, valt te lezen in de verklaring van het Poolse ministerie. “Op 21 juli maakten de Poolse grenswachten het de Russische tennisster onmogelijk om Polen binnen te komen.”

De 38-jarige Russin staat sinds de Russische invasie in Oekra├»ne volgens het ministerie op de lijst van ‘ongewenste mensen’ in Polen. “Polen verzet zich standvastig tegen het regime van de Russische en Belarussische presidenten en staat mensen die Russische en Belarussische acties steunen niet toe ons land binnen te komen”, staat in de verklaring.

Tennisfederatie WTA meldt via Twitter op de hoogte te zijn van de situatie. “De veiligheid en het welzijn van alle spelers is een topprioriteit van de WTA. Vera heeft Polen verlaten en we zullen de kwestie verder evalueren”, meldt de WTA.