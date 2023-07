Van Vleuten ziet in Tour de France Femmes haar laatste hoofddoel

Annemiek van Vleuten begint met de Tour de France Femmes zondag aan haar laatste hoofddoel. “Het zal niet mijn laatste wedstrijd zijn, maar wel de laatste die rood omcirkeld staat in mijn agenda”, zegt de 40-jarige wereldkampioene wielrennen op de weg op haar website. “Het WK in Glasgow is ook nog wel belangrijk, maar toch iets minder, omdat ik denk dat het parcours niet echt op mijn lijf geschreven is.”

Van Vleuten won begin juli de Giro Donne, zoals ze eerder in haar afscheidsjaar ook al de Vuelta Femenina op haar naam schreef. Na haar optreden in Italië bleef ze in dat land om zich in haar vaste uitvalsbasis Livigno voor te bereiden op wat komen gaat. “Het plan was om me op de laden op hoogte tussen de Giro en Tour. Dat is goed gelukt. Mijn trainer Louis (Delahaije) is me komen opzoeken. Hij wilde me graag begeleiden in aanloop naar mijn laatste grote doel.”

Vorig jaar vond ze vooraf de ophef over de eerste editie van de Tour de France, die meteen werd neergezet als de belangrijkste koers van het jaar, wat overdreven. “Ik heb vorig jaar ervaren dat het een andere wedstrijd is dan andere wedstrijden. Het is uniek dat het zo onder een vergrootglas ligt. En ik denk dat het heel mooi is om nog een keer dat nummer 1 op te spelden op die regenboogtrui.”

Van Vleuten leeft wel anders toe naar de Tour. “Bij de Giro had ik er vooraf echt zin in. Nu is er wel meer druk, waardoor het meer berekenend koersen gaat worden en meer voorzichtig. Ook die druk bij andere teams zal ervoor zorgen dat er meer stress is in het peloton en je daardoor meer op moet letten. Het is niet de allerleukste wedstrijd om lekker te gaan koersen, maar wel de mooiste. Puur omdat het de Tour de France is.”

In het slotweekend volgt een rit naar de Tourmalet en een individuele tijdrit. “De voorlaatste etappe is met 90 kilometer weliswaar kort, maar maar met de Col de Aspin én de Tourmalet wordt het zwaar. Ik ben benieuwd of ploegen gaan wachten tot deze etappe om het verschil te maken. Demi Vollering is natuurlijk de uitgesproken favoriet. Ze heeft laten zien dat ze dit jaar enorme stappen heeft gezet en voor mij is zij de topfavoriet. Ik sta er wel bij, maar ik vond ook Elisa Longo Borghini erg sterk in de Giro. Zij is misschien minder voor de Tourmalet-etappe, maar ze is wel een renster die je in die eerste zes etappes niet teveel ruimte wilt geven.”