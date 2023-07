Verstappen naar tweede tijd in derde training op Hungaroring

Formule 1-coureur Max Verstappen heeft in de derde vrije training van de Grote Prijs van Hongarije de tweede tijd neergezet. Op de Hungaroring bij Boedapest was de regerend wereldkampioen in zijn Red Bull 0,250 seconden minder snel dan Mercedes-coureur Lewis Hamilton.

De Brit, al acht keer winnaar van de Grote Prijs van Hongarije, was met 1.17,811 de snelste voor Verstappen en diens teamgenoot Sergio Pérez, die 0,256 seconde toegaf. De Duitser Nico Hülkenberg verraste in de Haas met de vierde tijd, op 0,266 van Hamilton

Verstappen had vrijdag in de eerste vrije training vanwege de slechte weersomstandigheden geen tijd neergezet. Met zijn auto, die een update had gekregen, bleef hij in de tweede vrije training steken op de elfde tijd, ruim een halve seconde achter de Monegask Charles Leclerc van Ferrari.

Daniel Ricciardo, bij AlphaTauri de vervanger van de weggestuurde Nyck de Vries, bleef steken op de achttiende tijd. Hij was ruim een seconde langzamer dan Hamilton. Teamgenoot Yuki Tsunoda was de langzaamste. De kwalificatie is zaterdag om 16.00 uur, de race is zondag om 15.00 uur.