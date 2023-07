Vingegaard genoot iedere dag van gevecht met Pogacar

Jonas Vingegaard rijdt zondag in het geel naar Parijs nadat hij in de twintigste etappe van de Tour de France met succes zijn leiderstrui heeft verdedigd. De Deen moest alleen de ritzege aan Tadej Pogacar laten en eindigde zelf als derde. “Een tweede Tourzege is echt geweldig. Ik kan het bijna niet geloven”, zei de kopman van Jumbo-Visma.

Vingegaard keek terug op een “gekke strijd” met zijn Sloveense uitdager, die tot aan de tijdrit van afgelopen dinsdag om enkele seconden ging. “Het was absoluut een bizarre strijd drie weken lang. Ik denk dat het leuk was om naar te kijken en ook voor ons. Ik waardeer het gevecht dat ik met Tadej had echt. Hij is een super aardige kerel en we hadden een geweldig gevecht sinds de start in Bilbao en hopelijk ook in de toekomst.”

De Deen begon met een veilige voorsprong van ruim zeven minuten op Pogacar aan de laatste bergrit. “Ik heb genoten vandaag zoals ik elke dag in het geel heb genoten. We moeten morgen in de etappe naar Parijs natuurlijk nog even zorgen dat we niets stoms doen.”

Vingegaard kijkt vooral met een goed gevoel terug op hoe de ploeg als geheel heeft gereden. “We hadden als team steeds een plan en dat voerden we iedere dag uit zoals we wilden. Dit team was elke dag zo goed.”