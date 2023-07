Vingegaard wil volgend jaar terugkomen voor een derde Tourzege

Jonas Vingegaard keert volgend jaar waarschijnlijk terug in de Tour de France. De Deense kopman van Jumbo-Visma, die zondag voor de tweede keer op rij in het geel naar Parijs rijdt, zei op de persconferentie dat hij gaat proberen opnieuw de Tour de France te winnen.

“Natuurlijk heb ik ook andere doelen, maar de Tour de France is de grootste wedstrijd in de wereld”, legde Vingegaard uit. “Er is iets speciaals aan deze wedstrijd. Het is misschien te vroeg om dat nu te zeggen, maar voor mij is de Tour de France speciaal. Ik ga waarschijnlijk volgend jaar proberen de Tour opnieuw te winnen.”

De 26-jarige Deen denkt dat hij sterker was dan afgelopen jaar. “Toen had ik verschillende blessures in het voorjaar en die had ik dit jaar niet. Dat is een groot verschil. Daarnaast ontwikkelen we ons en word ik beter en beter. Maar het is niet twintig procent ofzo, ik was niet heel veel beter dan vorig jaar.”

Hij wees er ook op dat de ploeg zijn kracht goed kent en uit die kracht het beste weet te halen. “Niet iedereen snapte elke dag ons plan, maar wij snapten het en het heeft zich uitbetaald.”

Vingegaard zei eerder dat hij terugkeek op een “gekke strijd” met zijn Sloveense rivaal Tadej Pogacar. Tot aan de tijdrit van afgelopen dinsdag streden de twee renners om seconden. “Ik denk dat het leuk was om naar te kijken en ook voor ons. Ik waardeer het gevecht dat ik met Tadej had echt.”

Volgens de Deen is het ook goed dat het wielrennen zulke rivaliteiten heeft. “Dit jaar was er een geweldig gevecht tussen ons. Het was heel lastig om hem te kraken. Ik ben er als winnaar uitgekomen en ben daar heel blij om.”