Waterpolosters treffen Canada in kwartfinales WK

De Nederlandse waterpolosters nemen het maandag in de kwartfinales van het WK in het Japanse Fukuoka op tegen Canada. Die ploeg versloeg zaterdag in een tussenronde Zuid-Afrika met duidelijke cijfers. Het werd 21-6 voor de aanstaande tegenstander van Oranje.

Nederland was dankzij drie overwinningen, waarvan een op topland Spanje, als eerste geƫindigd in Groep B. Canada eindigde als tweede achter Hongarije in groep D en moest daarom een extra knock-outronde spelen om de laatste acht te bereiken.

Nederland en Canada treffen elkaar maandag om 09.30 uur (Nederlands tijd).