Wiebes gedijt in familiesfeer bij wielerploeg SD Worx

Lorena Wiebes ziet vooralsnog drie kansen op ritzeges in de Tour de France Femmes die zondag begint. Vorig jaar won de sprintster uit Mijdrecht er twee, toen nog in dienst van Team DSM, en droeg ze een dag de gele trui.

Nog tijdens die eerste editie van de Tour voor wielrensters werd bekend dat ze zou overstappen naar SD Worx, het topteam waarmee ze nu naar Frankrijk is afgereisd. Ze vond er haar geluk. “Ik wil wielrennen niet als mijn werk zien. Ik wil er plezier aan beleven. Voor mij is deze omgeving beter. Ik krijg hier meer vrijheid wat betreft training. Het is niet allemaal vastgelegd in logboeken. DSM was natuurlijk veel groter met een mannenploeg, een vrouwenploeg en een opleidingsploeg. Het is ook niet gek dat het wat strakker georganiseerd is. Maar hier proef ik meer een familiegevoel.”

Wiebes (24) is na haar overstap niet meer de vrouw in de ploeg om wie alles draait. Bij DSM hoefde er over de rolverdeling nooit gesproken te worden. Bij SD Worx zal ze vaker voor anderen moeten rijden: voor Demi Vollering met name, de onbetwiste kopvrouw van de ploeg. Wat dat betreft, doemt de vergelijking met Wout van Aert op. De Belg moest bij Jumbo-Visma vaak in dienst rijden van zijn Deense kopman Jonas Vingegaard en miste daardoor wellicht kansen op ritzeges. “Zo lang op kop rijden in een bergetappe als Wout kan ik zeker niet. Maar je zag vorig jaar ook dat het mogelijk was zo wel de groene als de gele trui te winnen. Het kan dus wel. Maar de belangen van Demi zullen altijd voorgaan in de koers.”

Vorig jaar won Wiebes de eerste etappe, toen in Parijs. Dit jaar ziet ze in de eerste rit, met start en finish in Clermont-Ferrand, opnieuw kansen. Al ligt er kort voor de finish nog een lastig hellinkje, waar het in Parijs nog volledig vlak was. Maar Wiebes kan heuvelop al heel wat beter uit de voeten. “Heel bewust, ik wil ook bergop stappen maken. Zodat ik ook in lastige finales mee kan.”

Voorlopig geeft ze de ritten één, drie en zes op als etappes die haar het beste moeten liggen. “Ik ben in vorm, maar het is altijd even afwachten, Er is ook genoeg concurrentie.” Ze noemt Charlotte Kool, vorig jaar nog haar ‘lead-out’ bij DSM, Marianne Vos en Elisa Balsamo, de Italiaanse ex-wereldkampioene die terug is na een zware crash in mei. Kool kent ze als geen ander. “Haar snelheid is enorm hoog, op volledig vlakke aankomsten zijn we gelijkwaardig. Voor mij is het beter als de weg iets omhoogloopt.”