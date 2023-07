Wielrenner Ciccone zeker van bollentrui als hij Tour uitrijdt

Wielrenner Giulio Ciccone heeft het bergklassement in de Tour de France op zijn naam geschreven, als hij zondag finisht in Parijs. De 28-jarige Italiaan van Lidl-Trek verzekerde zich van de bollentrui door in de laatste bergetappe op de eerste vier van zes beklimmingen de punten op te halen.

Ciccone kwam na 80 kilometer juichend als eerste boven op de Col de la Schlucht en wist toen dat de trui voor hem was. Met 105 punten is Ciccone niet meer in te halen door de Oostenrijker Felix Gall die tweede staat met 92 punten en geletruidrager Jonas Vingegaard die op 89 punten staat.

“Dit is een heel intens gevoel”, zei Ciccone. “Ik moet mijn ploeggenoten bedanken voor het perfecte werk dat ze vandaag hebben verricht. Ik heb geen ritzege gepakt in deze Tour, maar ben wel een keer tweede geworden. Toen ik de lijn van de Col de la Schlucht passeerde, was onze opdracht volbracht. Dat wat het beste moment.”

De renner van Lidl-Trek is de eerste Italiaan die de bollentrui wint sinds Claudio Chiappucci in 1992. Franco Pellizotti won de bollentrui in 2009, maar raakte de winst van het bergklassement later kwijt door een dopingschorsing.