Wielrenner Oomen staat voor vertrek bij Jumbo-Visma

Sam Oomen staat voor een vertrek bij Jumbo-Visma. De Nederlander verwacht dat hij bij een andere ploeg meer mogelijkheden krijgt om voor zijn kansen te gaan.

“Ik denk dat ik nog steeds top tien of misschien zelfs wel voor een plaats bij de eerste vijf in een grote ronde kan gaan”, zei hij bij het programma de Avondetappe van de NOS. “Of dat ik voor ander succes kan gaan. Maar dat is bij Jumbo-Visma niet meer voldoende. Die ploeg wil alle grote ronden winnen. Dit is de beste ploeg van de wereld denk ik.”

Oomen maakte in 2021 de overstap van Team Sunweb naar Jumbo-Visma. Mede door blessures was hij de afgelopen jaren niet erg succesvol. Zijn naam werd de afgelopen weken in verband gebracht met Lidl-Trek, de ploeg waar Bauke Mollema onder contract staat.