Zwemcoach Verhaeren houdt na Spelen alle opties open

Jacco Verhaeren staat ervoor open in de toekomst weer aan de slag te gaan in Nederland. De succesvolle zwemtrainer werkt als directeur bij de Franse bond toe naar de Olympische Spelen in Parijs. Na dit toernooi kan het voor hem alle kanten op.

“Ik leef nog altijd van Olympische Spelen naar Olympische Spelen”, zegt hij aan de vooravond van de WK in Fukuoka. “Parijs is de missie en daar wil ik mij volledig op concentreren. Daar heb ik echt veel plezier in en daarna zien we wel. Maar uiteindelijk woon ik op tien minuten fietsen van een prachtig zwemstadion. Ik ben nu niet met mijn toekomst bezig, maar het is echt dichtbij”, doelde de Eindhovenaar op het Pieter van den Hoogenband zwemstadion.

De 54-jarige Verhaeren werkt nu bijna twee jaar bij de Franse bond. Hij is vooral aan de slag gegaan met de structuur binnen het team. De afgelopen twee Spelen stelde de Franse ploeg teleur. “Anders word je ook niet gebeld”, stelt Verhaeren, die ook een aantal jaren bondscoach was van de Australische ploeg. “Als het goed gaat dan blijven ze het zelf wel doen. Dat was in Australi├ź ook. Ik heb altijd geluk, als het niet goed gaat, word ik gebeld.”

Verhaeren is benieuwd naar de prestaties bij de wereldtitelstrijd in Japan. Hij verwacht dat het niveau een stuk hoger zal zijn dan vorig jaar. Het mondiale toernooi is echter ondergeschikt aan de Spelen. “Met die druk valt het nu nog mee, maar het zal zeker losbarsten na dit kampioenschap. We hebben de EK’s en WK’s nodig om het niveau te laten groeien. Maar het draait echt om de OS en daar is iedereen in Frankrijk zich echt wel van bewust. Alles wat we gedaan hebben, moet leiden naar wat we echt goed willen gaan doen bij de Spelen. We hebben het talent en hebben echt medaillekandidaten. Ik zie het wel goed tegemoet.”

Verhaeren is goed op de hoogte van de ontwikkelingen in Nederland. “Arno Kamminga en Marrit Steenbergen doen hele goede dingen. Ik zie hier ook een jonge coach als Geert Janssen. Dat vind ik prachtig, een opkomende talentvolle coach. Een goede coach gaat meer de continu├»teit bewaken dan een paar goede zwemmers, die komen dan wel.”

Hij behaalde zelf veel successen met onder anderen Pieter van den Hoogenband en Ranomi Kromowidjojo. “Ranomi opvolgen is niet zo makkelijk. De Ranomi’s en Pieters van deze wereld willen we allemaal hebben. Maar je kunt ook goed presteren met het bereiken van finales en andere medailles. Want ook dat is bijzonder.”