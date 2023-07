Zwemster Steenbergen gaat voor realistisch doel bij WK in Japan

Marrit Steenbergen komt zondag op de 200 meter wisselslag als eerste Nederlandse zwemster in actie bij de WK langebaan in Fukuoka. De 23-jarige Friezin droomt van een medaille, maar wil in Japan vooral met een haalbaar doel het water in duiken.

“Het niveau is hier gewoon in de breedte superhoog”, zei Steenbergen zaterdag na de training in het zwembad in de Marine Messe in de Japanse stad. “Ik hoop hier vooral finales te kunnen zwemmen. Dat is realistisch. Gezien de ranglijsten ga ik er op al mijn afstanden als zevende in. Ik heb nooit eerder een individuele finale op een WK gehaald. Dat is stap één en dan hoop ik mee te kunnen doen.”

Bij de EK vorig jaar in Rome groeide de pupil van coach Patrick Pearson uit tot koningin van het toernooi met zeven medailles, waarvan vier keer goud. Ze weet dat er daarom het nodige van haar wordt verwacht. Steenbergen zwom de 100 meter vrij bij de NK in juni met een tijd van 52,98 ook voor het eerst onder de 53 seconden. “Dat was wel een mijlpaal. Ik wist dat het erin zat. Ik ben heel blij dat ik het heb laten zien. Dan kan je hier redelijk mee. Het heeft mij wel veel vertrouwen gegeven.”

Net als in Italië heeft Steenbergen bij de WK een druk programma. Naast de 200 meter wisselslag komt ze uit op de 50, 100 en 200 meter vrij en de estafettes. Ze start ook in de series van de 4×100 meter vrij. Samen met Kim Busch, Sam van Nunen en Milou van Wijk wil ze met het oog op de Spelen van 2024 in Parijs de finale halen. “Ik denk niet dat we de ruimte hebben om iemand in de series te sparen. Hier kwalificeren voor Parijs wordt wel lastig. Dan moeten we in de top drie eindigen, dat is wel heel scherp. Maar als je hier de finale haalt, dan geeft dat wel een goed gevoel richting de WK volgend jaar in Doha. Daar kunnen we het dan afmaken.”

Steenbergen heeft zich met de Nederlandse ploeg in Hongarije voorbereid op de WK. Daar zal het team ook verblijven in de aanloop naar de Spelen. Ze is nu drie weken van huis, maar heeft daar niet veel last van. “We zijn steeds in een andere omgeving. Het is niet vier weken alleen maar trainen. Hierdoor gaat het best wel snel. Ik ben de afgelopen periode mentaal veel sterker geworden. Ik sta er heel ontspannen in, laat het maar beginnen.”