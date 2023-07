Alaphilippe en Laporte kopmannen Frankrijk op WK wielrennen

Tweevoudig wereldkampioen Julian Alaphilippe en Christophe Laporte leiden de Franse wegploeg voor de WK wielrennen volgende maand in Glasgow. Ook Valentin Madouas mag rekenen op een enigszins beschermde rol in de equipe van bondscoach Thomas Voeckler. De wegrace in de Schotse stad is op 6 augustus.

De Franse ploeg bestaat verder uit Benoît Cosnefroy, Rémi Cavagna, Bryan Coquard, Olivier Le Gac en Florian Sénéchal. Cavagna en Bruno Armirail, als enige van de geselecteerde renners niet actief in de Tour de France, komen op 11 augustus uit op de individuele tijdrit.

Op de WK in Schotland komen vrijwel alle fietsdisciplines aan bod. Het toernooi duurt van 3 tot en met 13 augustus.