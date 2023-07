Belg Campenaerts strijdlustigste renner van deze Tour

Victor Campenaerts is door de organisatie van de Tour de France uitgeroepen tot de strijdlustigste wielrenner van deze editie. De Belg van Lotto-Dstny kreeg de voorkeur boven de Fransen Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step) en Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) en de Sloveense nummer 2 in het eindklassement Tadej Pogacar (UAE Team Emirates).

De 31-jarige Antwerpenaar kleurde de 110 editie van de Tour met zijn vele aanvalspogingen. Vaak was hij de renner die als eerste de aanval koos zodra een etappe officieel was begonnen. Zowel in de achttiende als negentiende rit onderscheidde Campenaerts zich in een lange ontsnapping.

De Tour eindigt zondag met een rit over 115,5 kilometer van Saint-Quentin-en-Yvelines naar Parijs.