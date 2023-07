Belgische Kopecky wint eerste etappe Tour de France Femmes

De Belgische wielrenster Lotte Kopecky heeft de eerste etappe van de Tour de France Femmes gewonnen. Het was een rit over 124 kilometer met start en finish in Clermont-Ferrand. Kort voor de finish lag een lastig klimmetje, de Côte de Durtol. Daar reed de Belgische van de ploeg SD Worx weg uit een eerste groep.

Na een solo van 10 kilometer bereikte ze als eerste de finish waar de gele trui voor haar klaar lag. Kopecky won eerder dit jaar al de Ronde van Vlaanderen. Zo’n 40 seconden na haar binnenkomst sprintte haar Nederlandse ploeggenote Lorena Wiebes naar de tweede plaats. Charlotte Kool (DSM-Firmenich) werd derde.

Maandag rijden de rensters in de rit van Clermont-Ferrand naar Mauriac over tal van heuvels. De top van de laatste klim ligt anderhalve kilometer voor de finishstreep.